本田真凜＆本田望結を姉に持ち、自身もフィギュアスケーター・モデルとして活躍する本田紗来が21日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈ルックの“大学生コーデ”を披露した。【写真】「めちゃくちゃかわいい」「足ほっそい」本田紗来のミニ丈スタイルの“大学生コーデ”紗来は、9日の投稿で「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告。写真には「明治大学 入学式」と書かれており、SNSでは祝福の声が