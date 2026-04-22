アメリカ・ニューヨークで、日本の魅力をアピールする第5回ジャパンパレードが5月9日に開催されます。ニューヨークで5回目の開催となるジャパンパレードには、2800人以上の参加者が見込まれ、スペシャルゲストとして舞台「呪術廻戦」のキャストらが参加します。また、30以上の日本食ブースが出店し、書道やけん玉、おみこしなど日本の伝統文化を体験できるコーナーも設置される予定です。そして、5周年を記念して誕生したジャパン