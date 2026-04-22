赤色灯名古屋市南区の集合住宅で21日午後8時50分ごろ、女性から119番があり、救急隊員が住人とみられる80代くらいの男性を搬送した。男性は全身にあざがあり病院で死亡が確認された。愛知県警南署が死因や事件性の有無を調べている。署によると、死亡したのは集合住宅に妻と2人で住む高齢男性とみられる。妻から依頼を受けた近所の女性が通報。男性にあざがあることを確認した病院が署に連絡した。