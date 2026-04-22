サッカーのイングランド2部リーグで21日、レスターの3部リーグ降格が決まった。2試合を残して24クラブ中23位で、降格圏の22位以下が確定した。レスターは岡崎慎司らがプレーした2015〜16年シーズンにプレミアリーグを初制覇。近年は昇格と降格を繰り返し、今季2部に降格していた。（共同）