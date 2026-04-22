2026年4月21日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米国の輸出規制が中国の半導体自給自足を加速させ、実用性を武器に世界市場へ浸透させていることを報じた。記事は、米国の厳格な規制が結果として中国政府による半導体産業への巨額投資を誘発したとし、その結果として中芯国際（SMIC）の昨年の売上高が過去最高の93億ドル（約1兆4785億円）に達したことを伝えた。一方で、設計や製造の先端技術においては米国や台