ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、２１日に行われたＤｅＮＡ―阪神戦で試合終了後に予定されていたアーティストの龍玄とし（Ｔｏｓｈｌ）のライブパフォーマンスが中止となったことを報じた。１７時４５分開始だったが、試合時間は４時間２１分。規定の午後９時４０分まで終わらなかったためライブは中止となった。総合司会の安住紳一郎アナウンサーが「試合は近年まれに見る乱打戦。両