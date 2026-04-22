【モデルプレス＝2026/04/22】4月22日にデビュー1周年を迎えたアイドルグループ・fav me（ファボミー）にモデルプレスがインタビュー。前編では、前例がない中でのデビューに感じた不安、それを乗り越えた方法、そして人生が変わった出来事について語ってもらった。【インタビュー前編】【写真】元カワラボ研究生所属アイドル、美脚輝くミニ丈衣装姿◆澪川舞香、1周年は「あっという間」― まずデビュー1周年を迎えられる心境を教