パットの成功率を上げる振り幅とは 振り幅はバックスウィング１：フォロー２ 【注目ポイント】● バックスウィングとフォローの振り幅は１：１でなく、１：２のイメージが正解● クラブを中心に１：１で振ると、ヘッドの厚みがある分、ボールを中心にすれば１：１にはならず（下図）、結果的にバックスウィングが大きく、フォローが小さくなってしまう● これではトップでヘッドとボール