しなやかなスイングを生む下半身が自然に立つ感覚とは 足は無理に踏ん張らないで自然に立つ感覚がいい 下半身はスイングの土台。だから下半身をどっしりさせてスイングするのがいい。そう考えるゴルファーは多いことと思います。 私もスイング中に下半身がふらふらしてしまう方には、「もう少し下半身を止めましょうね」とアドバイスします。 でも下半身を安定させようとして足腰を固めるのは、逆効果でしかありませ