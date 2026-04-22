実行すべきものとしてのビジョンづくり 「ビジョンは決して夢ではない。すべて現在ある技術を使うことで達成できるんです」 三菱総合研究所理事長・小宮山宏氏が会長を務める『プラチナ構想ネットワーク』が今年3月、〝2050年には再生可能エネルギー主体の社会に転換させるビジョン〟を公表した。 総エネルギー（電力と熱の双方）需要の80％以上を再生可能エネルギーで賄う社会を