【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】ダメなら撤退もＯＫ！とにかく場数を踏む精神 まずは挑戦してみる姿勢が大切！ 僕が見ているだけでも、ヒカルさんはとにかく色々なことに挑戦しています。とにかく新しいこと、面白そうなこと、成功しそうなことがあると、すぐにやってみることが当たり前で、そしてそのスピード感がとにかく早い。良いと思ったらすぐに話を詰めていって、全員の熱のあるうちに何かしら形にしてし