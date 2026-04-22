ベッセント米財務長官はイランに最大限の圧力をかけ続けると表明。 イランに最大限の圧力をかけ続ける。腐敗したイラン指導部によって盗まれた資金の凍結を継続。海上封鎖の結果、ハルグ島の貯蔵施設は満杯になり脆弱なイランの油井は閉鎖されるだろう。