イラン軍事前に指定された標的を攻撃する準備ができている イラン軍が声明を発表。 イランは攻撃を受けた場合、事前に指定した標的を即座に、かつ強力に攻撃する準備が整っている。指は引き金にかかったままだ。米国とイスラエルに対し、さらに厳しい教訓を与える準備をしている。この警告は米国の大統領による度重なる脅迫に対するものだ。