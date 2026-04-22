【日本】 通関ベース貿易収支（3月）08:50 予想10650.0億円前回443.0億円（573.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想2050.0億円前回-3742.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 【英国】 消費者物価指数（CPI）（3月）15:00 予想0.6%前回0.4%（前月比) 予想3.3%前回3.0%（前年比) 予想3.2%前回3.2%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（3月）15:00 予想0.8