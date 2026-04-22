米株価指数先物上昇、トランプが停戦延長を発表 東京時間07:11現在 ダウ平均先物JUN 26月限49536.00（+197.00+0.40%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7128.00（+28.00+0.39%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限26749.75（+115.00+0.43%）