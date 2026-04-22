後半途中まで出場したマジョルカの浅野拓磨（右）＝21日（ゲッティ＝共同）サッカーのスペイン1部リーグで21日、マジョルカの浅野拓磨はホームのバレンシア戦に先発し、後半11分まで出場した。試合は1―1で引き分けた。（共同）