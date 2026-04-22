21日、米バージニア州アーリントンで、住民投票に参加する人たち（共同）【ワシントン共同】米南部バージニア州で21日、野党民主党が有利となる連邦下院選挙の区割り変更の是非を問う住民投票が実施された。結果が11月の中間選挙の下院選に影響するのは確実。事前の世論調査で賛否は拮抗し、与野党は激しい攻防を繰り広げた。同州には11の連邦下院選挙区があり、現状は民主党6人、共和党5人。区割りが変われば民主党優位の選挙