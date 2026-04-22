二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。4月22日（水）深夜の同番組では、俳優の戸塚純貴と関太（タイムマシーン3号）をゲストに迎え、カオスな新企画「思考を読み解け！考察じゃんけん」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！この企画は、二階堂と猪俣が、じゃんけんの手に例えた様々な「言葉」でじゃんけん対決をするというもの