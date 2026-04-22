4月18日、Prime Videoで独占配信中のドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』が最終回を迎えた。全話を通して描かれたのは、手に汗握るサスペンスでもなければ、胸を焦がすような大恋愛でもない。ただ2人の男がサウナに入り、土地の美味を食し、時に静かな対話を交わす。そんな、あまりにも穏やかな時間だ。 参考：岩本照と松田元太の“至極の休日旅”が『カラちゃんとシトーさんと、』本予告公開 本作は、互い