デュッセルドルフは21日、MF田中聡が負傷によって当面の間、離脱することを発表した。2002年8月13日生まれの23歳は、今年1月に広島からデュッセルドルフに完全移籍。加入直後からスタメンの座を託されると、12試合連続で先発出場を続けていた。しかし、18日に行われたブンデスリーガ2部第30節マクデブルク戦のウォーミングアップ中に負傷。検査の結果、太ももの筋肉の断裂と診断され、当面の間、トレーニングや試合に参加で