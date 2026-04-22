【ラ・リーガ第33節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 2-1(前半1-0)アラベス<得点者>[R]キリアン・ムバッペ(30分)、ビニシウス・ジュニオール(50分)[ア]トニ・マルティネス(90分+3)<警告>[R]オーレリアン・チュアメニ(35分)[ア]アンヘル・ペレス(90分)観衆:61,468人