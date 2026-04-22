きのう夜、名古屋市南区で高齢の男性が意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。男性の全身にはあざがあり、警察が事件性の有無も含め調べています。 【写真を見る】県営住宅から意識のない状態で病院に搬送された男性死亡 80代くらいで全身にあざ 警察が事件性の有無も含め調べる 愛知県警南署 消防によりますときのう午後8時50分ごろ、名古屋市南区豊2丁目の県営住宅の一室で「80代の男性が意識がない状