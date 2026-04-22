22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比490円安の5万8850円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 63415.92円ボリンジャーバンド3σ 60662.08円ボリンジャーバンド2σ 59349.17円21日日経平均株価現物終値 59096.00円5日移動平均 58850.00円22日夜間取引終値 57945.00円一目均衡表・転換線 57908.24円ボリンジャーバンド1σ 5