22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比32.5ポイント安の3741ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3969.13ポイントボリンジャーバンド3σ 3871.01ポイントボリンジャーバンド2σ 3779.00ポイント一目均衡表・転換線 3776.10ポイント5日移動平均 3772.88ポイントボリンジャーバンド1σ 3770.38ポイント21日TOPIX現物終値 37