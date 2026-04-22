22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比31ポイント安の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 842.53ポイントボリンジャーバンド3σ 812.79ポイントボリンジャーバンド2σ 805.60ポイント21日東証グロース市場250指数現物終値 794.00ポイント5日移動平均 783.06ポイントボリンジャーバンド1σ 7