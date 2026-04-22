この記事をまとめると ■ベトナムは2045年までに先進国になることを目指している ■2018年に誕生した自動車メーカー「ビンファスト」が注目されている ■スピード感のある動きにより急成長している注目のメーカーだ ベトナムという新興国で誕生したビンファストとは ついに人生初のベトナムの自動車産業を取材した。アセアン地区で急成長しているのがベトナムだ。アジアでも比較的「若い国」が、これからは間違いなく「面白い国