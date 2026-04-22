スマホストラップにあごをのせて眠る犬の姿が、話題になっている。【映像】スヤスヤ…スマホストラップにあごをのせて眠る犬投稿したのは、ヨークシャーテリアのぴのちゃんの飼い主（@suyapino）。飼い主の友人のスマホストラップにあごをのせて眠るぴのちゃんの姿を、Xに投稿した。飼い主の友人は、「スマホが、少し重いな？」と思い、ストラップが使われていることに気づいたそうだ。思わぬスヤスヤタイムに、飼い主が思