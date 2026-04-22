千鳥がキングオブコント準優勝芸人の“新たな仕事”に「これが最終形態」「プロの顔になってる」と太鼓判を押した。【映像】キングオブコント準優勝芸人の“新たな仕事”や美人妻『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには鈴木ユリアが出演した。出演者、