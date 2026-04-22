タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が22日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ピンク・コーデの“サンリオ・ショット”を公開した。「サンリオピューロランド」とつづり、東京都多摩市のテーマパークのカフェで、ピンクのトップス姿でマイメロディに囲まれているショットをアップした。安西は「令和のハイレグ天使」と自称し、インスタにコスプレ姿などを投稿。スーパーGTでチーム「アー