ロイター通信が行った世論調査で、アメリカのトランプ大統領の支持率が36％となったことが分かりました。1か月前と変わらず、過去最低の水準です。ロイター通信などは、15日から20日にかけてアメリカの成人4557人を対象にオンラインで世論調査を行いました。トランプ大統領の支持率は2か月連続となる36％で、去年1月に発足した第二次トランプ政権としては過去最低の水準が続いています。また、79歳のトランプ大統領の「精神的な明