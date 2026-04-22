ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦スカパー！・JLC杯オール進入固定」が5日目を迎える。準優の注目は9Rだ。津田が主役は譲らない。4日目8Rのイン戦では足の良さを見せつけて圧勝した。再度逃げて優出一番乗りを決める。宮田は2コースから冷静に差して追いかける。斉藤は合えば回り足は強め。初優出を目指して猛アタックする。来期A1が見えている長谷川は展開突いて上位争いに参戦だ。＜1＞津田陸翔チルトはマイ