HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、スタジオゲストのLE SSERAFIM・SAKURA（宮脇咲良）が、自信を喪失する練習生に寄り添いながら、自身の知られざる苦悩を語った。【映像】カムバックした当時の宮脇咲良『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するス