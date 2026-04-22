俳優の仲里依紗（36）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優・中尾明慶（37）との結婚発表当時を振り返る場面があった。【写真】「息子さんパパさんに似てる イケメン」中尾明慶＆仲里依紗＆長男の親子3ショットこの日は久しぶりのコラボ動画で、仲が「大ファン」という元eggリーダーでメイク講師のきぃーちゃん（鈴木綺麗）がゲストに登場。きぃーちゃんはNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の出演者とし