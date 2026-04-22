長時間のデスクワークや立ち仕事、重い荷物を持った後など、日常生活の中には腰に負担がかかる場面が数多くあります。一方で、「特に思い当たるきっかけがないのに腰が痛む」「病院を受診したものの、はっきりした原因が分からなかった」という経験がある人もいるのではないでしょうか。そこで今回は、20〜60歳の男女300名を対象に、腰痛に関するアンケート調査を実施。その結果をもとに、腰痛が起こる背景や、日常生活で意識した