日本テレビ系で、新たな春の音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、5月6日(19:00〜)に放送されることが22日、発表された。MCは、Snow Manの渡辺翔太と俳優の波瑠が務める。2人が音楽特番でMCタッグを組むのは今回が初めて。 (左から)渡辺翔太、波瑠同番組は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛されてきた名曲から最新ヒット曲までを届ける3時間特番。人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲を、日本テ