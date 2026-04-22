磯村勇斗と末澤誠也（Aぇ! group）がダブル主演する映画『mentor』の追加キャストとして、物語の鍵を握る“メンター”役で綾野剛の出演が発表された。併せて、ちょっとおかしな3人の、とびきり狂ったティザービジュアル＆予告編が解禁となった。【動画】「だから、狂う。」理解不能？『mentor』予告本作は、過去にとらわれたまま大人になった2人の青年と、彼らの運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描