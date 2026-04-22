春の紫外線対策、まだ暑くないからと油断していませんか？ 実は春の紫外線量は、真夏に匹敵するといわれています。とはいえ、毎日しっかり対策するのはちょっと面倒に感じることも。そんなときに頼れるのが、ガバッと羽織るだけでOKな【ユニクロ】のUVカット機能付きパーカです。今回は、今チェックしておきたい注目のアイテムをご紹介します。 シアー × 絶妙カラーでアップデートするUV対策