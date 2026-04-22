入園準備品のお知らせに書かれた「手作り推奨」の文字に、戸惑いを覚えた人もいるのではないでしょうか。筆者の友人J子もそのひとり。本当は自分で作ってあげたい！ そう思いながらも、やむにやまれぬ事情で手作り品の販売サイトで購入することに。「自分で用意してあげられなかった」という小さな罪悪感を抱えていました。そんな中、届いたランチョンマットに同封されていた一通のメッセージが、J子の気持ちを大きく変える