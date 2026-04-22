ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３６）とチェルシー夫人が２１日（日本時間２２日）、インスタグラムで１９日（同２０日）に第４子となる長女が誕生したことを発表した。名前は「ロンドン・ローズマリー・ジョイ・フリーマン」と公表。チームメートの大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）らは「いいね！」で祝福している。フリーマンは１９日に出産に立ち会うため「父親リスト」入り。昨年４月には大谷も利