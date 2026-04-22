女優の田中美奈子が、家族で横浜を楽しむ様子をアップした。２２日までに自身のインスタグラムを更新し「娘と太郎パパはなんと同じ誕生日」と題して投稿。お出かけ先は、娘の希望で横浜へ。ツタンカーメンの体験型ミュージアムを訪れた。日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）のロケで来たことがあるというオシャレなカフェを再訪。「やっぱり、ここのフレンチトーストは美味し過ぎる。またすぐに食べ