【専門家の目｜太田宏介】スポルティング守田がダービーでヘディング弾ポルトガル1部スポルティングCPは、現地時間4月19日に行われた第30節でベンフィカと対戦し1-2で敗れた。この試合に先発出場した日本代表MF守田英正は、後半27分に今シーズン初ゴールを挙げたなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇前半27分にPKでベンフィカに先制されたスポルティングだった