ドナルド・トランプ米国大統領は21日（現地時間）、イラン指導部と交渉代表団が統一された交渉案を出すまで停戦を延長すると明らかにした。トランプ大統領は同日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した声明で「驚くことではないが、イラン政府が深刻に分裂しているという事実と、パキスタンのシャバズ・シャリフ首相、アシム・ムニール陸軍参謀総長の要請により、イラン指導部と代表団が統一された提案を出すまで攻撃を