米国とイランの停戦満了を翌日に控えた21日（現地時間）午後まで、J・D・バンス米国副大統領をはじめとする米国側交渉団が交渉場所であるパキスタンへ出発できずにいると、ワシントン・ポスト（WP）が報じた。ホワイトハウス関係者は、バンス副大統領が参加する政策会議の予定のため出発が遅延していると説明した。しかし、イラン外務省がこの日まで2次交渉への出席の可否について確答を控えており、米国交渉団がイラン側の出席回