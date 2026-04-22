俳優・三田村邦彦（72）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件を巡る報道について言及した。各局の情報番組やワイドショーは連日、事件を大きく取り上げているが、一部のコメンテーターからは過熱する報道への苦言も出てきている。三田村は「京都園部の事件で、ワイドショーやニュースで足取りを辿ったり、コメンテーターに意見を求めたり、こうだと思う、ああだと思うと、ストーリー