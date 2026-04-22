MBSテレビは25日・5月2日、さらば青春の光と西村拓哉（関西ジュニア）が出演する『さらば青春のスポットライト』（深1：28〜※関西ローカル）を放送する。【写真】和気あいあいと練習に臨む関西ジュニア同局は4月から「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広い