芸能事務所セント・フォースの取締役でフリーアナウンサーの望月理恵（54）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。趣味のゴルフを楽しむプライベートショットを公開した。【写真】「ゴルフに快適な季節がやってきました♪」ミニ丈ウエアで“スラリ”美脚をのぞかせる望月理恵「ゴルフに快適な季節がやってきました♪」とうれしそうにつづり、ゴルフ場で撮影した写真＆動画をアップ。この日のウエアは、モノトーンカラー