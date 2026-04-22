スマホの「負の側面」とは「スマホを使いすぎている人は脳の一部が萎縮するという研究があります。しかし、重要なのはその使い方です。使い方次第で、スマホは最強の認知症予防ツールになるのです」そう語るのは、『脳にいいスマホ 認知症をスマホで予防する』の著者で、医療法人すずらん会たろうクリニック院長の内田直樹氏だ。オーストラリアをはじめ、フランス、スペイン、インドネシアなど、子どものSNS利用を法律で禁じる国が