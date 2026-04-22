人気レースクイーンの央川かこ（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。オレンジシャツに白のホットパンツ姿を披露した。「auのレースクイーンやるまではオレンジ似合わないと思ってたけど今ではだいすきな色」とつづり、オレンジ色のベースボール風シャツ＆白のホットパンツ姿の写真をアップ。央川は、スーパーGT500クラスに参戦する「TGRTEAMauTOM'S」を応援するauレースアンバサダーとしてオレンジと白のコ