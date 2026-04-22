後半途中までプレーしたブライトンの三笘薫（左）＝21日（ロイター＝共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで21日、ブライトンの三笘薫はホームのチェルシー戦で後半37分までプレーした。チームは3―0で快勝した。