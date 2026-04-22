日本人として初めて「セネガル相撲」のプロ選手になった魚住彰吾さん（33歳）。もともとはレスリングの普及に取り組んでいたが、いまは「力士」として現地で過酷な修行に励んでいる。異国の地で単身生活を送る彼が、その特殊すぎる環境を激白した。前編記事『「1試合で4000万円のギャラ」「拳による打撃アリ」…日本人初の「セネガル相撲選手」が語る、「熱狂の格闘技」とは』より続く。「殴りあり」「殴りなし」のライセンスがあ